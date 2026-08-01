В воронежском ботсаду открыли болото с хищными цветами

Особое беспокойство у сотрудников вызывает судьба венериной мухоловки: ее хрупкие ловушки так и манят посетителей проверить их на прочность пальцем или палкой. Однако такое вмешательство губительно — сломанные створки отмирают, и при массовых «тычках» растение может просто погибнуть. Тем не менее, в ботсаду надеются, что гости проявят сознательность, ведь демонстрировать удивительный механизм листа-ловушки в рамках экскурсий будут профессиональные гиды, чтобы все желающие могли полюбоваться хищниками, не навредив им.