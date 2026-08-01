Потоп на улицах Калининграда остановил троллейбусы и трамваи

В Калининграде подтопление улиц вызвало перебои в работе общественного транспорта. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
«Из-за погодных условий и подтоплением проспекта Московского, ул. Октябрьской, ул. Багратиона, приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 2, № 7 и трамваев маршрутов № 3 и № 5. Из-за подтопления ул. У. Громовой троллейбусы маршрута № 1 временно разворачиваются на Южном вокзале», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Центре, из-за погодных условий подтоплена ул. Ялтинская. Автобусы маршрутов № 28 и № 87 временно следуют по Московскому проспекту, ул. Маршала Покрышкина и далее по действующей схеме движения.
Сильный ливень в Калининграде вызвал подтопление ряда улиц.