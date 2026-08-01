Двое педагогов представят регион в финале Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Кожухова Надежда Васильевна, воспитатель из Бурцевского детского сада «Радуга» «Богородского муниципального округа. Она выступит в номинации “Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста”. Участие специалиста дошкольного звена подчеркивает важность преемственности в изучении родного языка с самых ранних лет. Кутерова Галия Юнисовна, победитель регионального этапа, учитель родного (татарского) языка и литературы Татаромаклаковской СШ Спасского муниципального округа. Она поборется за победу в основной номинации “Лучший учитель родного языка и родной литературы”. Стоит отметить, что в 2026 году Галия Юнисовна уже стала лауреатом Всероссийского конкурса учителей родных языков и воскресных школ, подтвердив высокий уровень своего педагогического мастерства.