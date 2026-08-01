Двое педагогов представят регион в финале Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Определены финалисты юбилейного V Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» по итогам регионального этапа. Двое педагогов представят регион на всероссийском уровне в Липецке.
Программа финала включает комплексную оценку профессионального мастерства. Участники представят современные практики преподавания, авторские методические разработки и мастер-классы по взаимодействию с семьями и вовлечению местных сообществ в сохранение культурного наследия. Учителя проведут вводные уроки родного языка или литературы для школьников, а воспитатели покажут образовательные мероприятия для дошкольников. Впервые в этом году обе категории участников ждет новое конкурсное испытание — «Просветительский практикум».
В этом году за звание лучших поборется 131 педагог из 87 регионов России (85 учителей и 46 воспитателей).
«Всероссийские соревнования профессионального мастерства становятся мощным импульсом для развития педагогов. В прошлом году наша команда задала отличный победный темп, в этом сезоне наша команда должна сохранить высокую планку. Уверен, что нижегородские специалисты вновь покажут блестящий результат», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Нижегородский региона представят:
Кожухова Надежда Васильевна, воспитатель из Бурцевского детского сада «Радуга» «Богородского муниципального округа. Она выступит в номинации “Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста”. Участие специалиста дошкольного звена подчеркивает важность преемственности в изучении родного языка с самых ранних лет. Кутерова Галия Юнисовна, победитель регионального этапа, учитель родного (татарского) языка и литературы Татаромаклаковской СШ Спасского муниципального округа. Она поборется за победу в основной номинации “Лучший учитель родного языка и родной литературы”. Стоит отметить, что в 2026 году Галия Юнисовна уже стала лауреатом Всероссийского конкурса учителей родных языков и воскресных школ, подтвердив высокий уровень своего педагогического мастерства.
Конкурс проводится Министерством просвещения Российской Федерации при организационной поддержке министерства образования Нижегородской области и Нижегородского института развития образования.
«Всероссийский конкурс учителей родного языка и родной литературы — не просто профессиональное состязание. Вопрос сохранения языкового многообразия России — это вопрос национальной безопасности нашей страны и сбережения ее идентичности. Каждый педагог — участник конкурса своей деятельностью обеспечивает преемственность поколений, показывая детям, что будущее нашей великой страны строится на прочном фундаменте уважения ко всем народам, которые ее населяют», — сказала ректор НИРО Елена Окунькова.
Имена победителей юбилейного V Всероссийского конкурса станут известны 11 сентября. Мероприятие призвано не только выявить лучшие методики, но и укрепить статус учителя как хранителя культурной матрицы многонациональной России.