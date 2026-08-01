В Воронеже белгородец открыл стрельбу на почве ревности

В Воронеже мужчина выстрелил в соперника из-за девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области.
Инцидент произошёл вечером 26 июля на проспекте Патриотов. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности к общей знакомой. В ходе конфликта один из участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате 28-летнему воронежцу потребовалась медицинская помощь.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Белгородской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Максимальная санкция — до семи лет лишения свободы.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше