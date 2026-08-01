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В Воронеже белгородец открыл стрельбу на почве ревности

В результате есть пострадавший, которому потребовалась помощь медиков.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже мужчина выстрелил в соперника из-за девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области.

Инцидент произошёл вечером 26 июля на проспекте Патриотов. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности к общей знакомой. В ходе конфликта один из участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате 28-летнему воронежцу потребовалась медицинская помощь.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Белгородской области. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Максимальная санкция — до семи лет лишения свободы.

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