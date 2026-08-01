В Воронеже белгородец открыл стрельбу на почве ревности

Инцидент произошёл вечером 26 июля на проспекте Патриотов. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности к общей знакомой. В ходе конфликта один из участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате 28-летнему воронежцу потребовалась медицинская помощь.