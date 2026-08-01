Шнурову вернули любимого надувного гуся, украденного после концерта в Пскове

— По итогу Гусь к нам вернулся. Его подкинули в Санкт-Петербурге. Спасибо всем, кто переживал за него, как я. Со всяким бывает. По пьяни люди его забрали, но в конце концов он все-таки здесь. И сегодня он прилетел в Волгоград, — написал Шнуров.