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2 августа Ростовскую область накроют две магнитные бури

В августе только в течение одного дня прогнозируют магнитные бури в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее воскресенье, 2 августа, жителей Ростовской области ожидают две магнитные бури. Об этом свидетельствуют данные прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно опубликованной информации, первая магнитная буря начнется в 9:00 и продлится до 12:00. По своей силе она будет немного меньше уровня G2.

Второе геомагнитное возмущение ожидается во второй половине дня: с 15:00 до 18:00. Его мощность прогнозируется на уровне G1.

Отмечается также, что в промежутках с 6:00 до 9:00, а также с 12:00 до 15:00 магнитосфера Земли будет возбужденной.

В остальные дни августа магнитных бурь пока не прогнозируют. Однако небольшая геомагнитная активность и возбуждение магнитосферы возможны 3, 19 и 24 августа.

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