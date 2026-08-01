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В Севастополе 2 августа частично отключат электричество

Часть Севастополя останется без света 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

2 августа в отдельных районах Севастополя произойдет плановое отключение света. В компании «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Севастополе 2 августа 2026:

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа.

поселок Любимовка.

туп. Короткий, 2−14,9-А, 9/2,1−9;

ул. Южногородская, 2−30,17-А, 15-А, 9−17,31,

пер. Пушкарский, 2-Б, 4/1,4-А, 6−18,26,864,1−17,865,955,2065;

пер. Южногородский, 2−10,5-А;

ул. Федоровская, 14,8-А;

пр. Данковский, 8-А, 4−12.

ул. 3 Бастионная, 6−20;

ул. Брестская, 3-А, 5-А, 13-А, 3−15;

ул. Героев Севастополя, 44,46,46-А, 48-А, 56-А;

ул. Брестская, 17/1,4126.

с 9.00 до 18.00.

КСП «Красный Октябрь» кад. 78, 359, 368, 460, 695, 989, 1379, 1386, 1389, 1397, 1401, 1402, 1403, 1411, 1415, 1417, 1418, 1419, 1422, 1424, 1426, 1428, 1429, 1431, 1437, 1438, 1439, 1442, 1447, 1148, 1449, 1450, 1455, 1456, 1458, 1459, 1859.

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