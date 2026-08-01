В Волжском и Камышине расторгнуты контракты на строительство поликлиник

Строительство детской поликлиники в Волжском началось в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2025 года, однако подрядчик не выполнил обязательства в установленный срок. Аналогичная ситуация сложилась и с поликлиникой в Камышине, которую планировали открыть в начале 2026 года. Срыв сроков на обоих объектах вызвал обоснованное недовольство жителей городов, которые долгое время ждут улучшения доступности медицинской помощи.