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Игорь Комаров: Серафимо-Дивеевский монастырь — оплот духовной силы и традиционных ценностей

В торжествах, в день памяти преподобного Серафима Саровского, принял участие представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Источник: Время

1 августа 2026 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В торжествах приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Мордовии Артём Здунов, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Богослужение прошло под открытым небом у раки с мощами Серафима Саровского, после которого Патриарх Кирилл подчеркнул роль святого как духовного щита, защитившего Россию в трудные времена.

Игорь Комаров назвал Дивеевский монастырь оплотом традиционных ценностей и источником духовной силы, а также встретился с Патриархом для обсуждения значимости визитов предстоятеля РПЦ в регионы ПФО.

В ходе беседы Комаров поделился наблюдением, что среди учёных Сарова нет неверующих, на что Патриарх ответил:

«Настоящее знание приближает к Богу, ущербленное знание от Бога уводит».

Губернатор Глеб Никитин доложил о развитии туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров»: завершена реставрация соборов в Арзамасе, построен духовно-просветительский центр в Дивееве, продолжаются работы по благоустройству монастырской территории.

В 2026 году монастырь отмечает сразу две юбилейные даты — 123-ю годовщину прославления Серафима Саровского и 200-летие самой обители, основанной по благословению святого.

Ранее сообщалось, что полиция, Росгвардия и кинологи охраняют порядок на торжествах в честь Серафима Саровского в Дивееве.

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