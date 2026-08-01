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Из-за сильного дождя в Калининграде подтопило несколько улиц: приостановлено движение трамваев и троллейбусов

Днём 1 августа усилился ветер и прошёл ливень.

Из-за сильного дождя в Калининграде подтопило несколько улиц. В результате приостановили движение трамваев, а также тролейбусов № 2 и № 7. Об этом сообщается в телеграм-канале МКУ «ЦОДИПП».

«Из за погодных условий и подтоплений Московского проспекта, улицы Октябрьской, улицы Багратиона приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 2 и № 7, а также трамваев маршрутов № 3 и № 5. Из-за подтопления улицы Громовой троллейбусы маршрута № 1 временно разворачиваются на Южном вокзале», — говорится в публикации.

Кроме того, подтопило улицу Ялтинскую. Из-за этого автобусы № 28 и № 87 временно следуют по Московскому проспекту, улице Покрышкина и далее по действующей схеме движения. Также очевидцы сообщают о затруднениях с движением транспорта на Сельме, Советском проспекте, улицах Кирова, Морозова и других.

Днём в субботу, 1 августа, в Калининграде прошёл сильный ливень. Меньше чем за час в городе выпало большое количество осадков. С ухудшением погоды снизилась температура и усилился ветер. По данным синоптиков, периодические дожди в Калининграде ожидаются вплоть до позднего вечера. Ночью 2 августа также прогнозируют грозы, ливни и усиление ветра.

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