Из-за сильного дождя в Калининграде подтопило несколько улиц: приостановлено движение трамваев и троллейбусов

Кроме того, подтопило улицу Ялтинскую. Из-за этого автобусы № 28 и № 87 временно следуют по Московскому проспекту, улице Покрышкина и далее по действующей схеме движения. Также очевидцы сообщают о затруднениях с движением транспорта на Сельме, Советском проспекте, улицах Кирова, Морозова и других.