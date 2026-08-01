Магнитные бури средней силы настигнут метеозависимых нижегородцев в августе

В августе в Нижнем Новгороде в целом будет спокойная геомагнитная обстановка. По данным портала My-calend.ru, в начале месяца, с 1 по 6 августа, ожидаются магнитные бури силой 3−4 балла. Затем с 7 по 16 августа активность снизится до минимального уровня.
С 17 августа начнется новая волна: сначала около 3 баллов, а 19 августа возможен рост до 5 баллов. После этого ситуация снова улучшится. Уже к 21 августа бури почти утихнут: 22−23 числа ожидается около 2 баллов, а до 27 августа — всего 1 балл.
В конце месяца, с 28 по 31 августа, прогнозируется небольшое усиление — до 3 баллов.
Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, какая погода ждут нижегородцев в августе.