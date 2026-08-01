Магнитные бури средней силы настигнут метеозависимых нижегородцев в августе

С 17 августа начнется новая волна: сначала около 3 баллов, а 19 августа возможен рост до 5 баллов. После этого ситуация снова улучшится. Уже к 21 августа бури почти утихнут: 22−23 числа ожидается около 2 баллов, а до 27 августа — всего 1 балл.