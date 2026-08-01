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В Подмосковье пройдет маркет для производителей товаров ЗОЖ

Участниками станут предприниматели, выпускающие продукцию для спорта и здорового образа жизни.

Маркет для производителей товаров для спорта и здорового образа жизни пройдет 29 августа в Одинцовского округа Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участниками станут субъекты малого и среднего предпринимательства, выпускающие собственную продукцию для спорта и здорового образа жизни: например, спортивную одежду и инвентарь, полезные продукты, товары для активного отдыха, косметику и др. Они смогут представить изделия и бренд, пообщаться с потенциальными покупателями, а также установить деловые контакты с коллегами.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.