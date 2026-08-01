В Подмосковье пройдет маркет для производителей товаров ЗОЖ

Участниками станут субъекты малого и среднего предпринимательства, выпускающие собственную продукцию для спорта и здорового образа жизни: например, спортивную одежду и инвентарь, полезные продукты, товары для активного отдыха, косметику и др. Они смогут представить изделия и бренд, пообщаться с потенциальными покупателями, а также установить деловые контакты с коллегами.