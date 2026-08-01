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В Людинове Калужской области благоустроили территорию у площади Победы

Специалисты привели в порядок газоны и установили современное уличное освещение.

Территорию, прилегающую к площади Победы по улице Ленина, благоустроили в городе Людиново Калужской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

У памятников Людиновским партизанам и Труженикам тыла обустроены новые пешеходные зоны, а также проведено озеленение: специалисты привели в порядок газоны и зеленые насаждения. Кроме того, там установили современное уличное освещение. Отметим, что площадь Победы и прилегающая к ней территория остаются важным символом памяти о подвиге защитников Отечества.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.