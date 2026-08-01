В Людинове Калужской области благоустроили территорию у площади Победы

У памятников Людиновским партизанам и Труженикам тыла обустроены новые пешеходные зоны, а также проведено озеленение: специалисты привели в порядок газоны и зеленые насаждения. Кроме того, там установили современное уличное освещение. Отметим, что площадь Победы и прилегающая к ней территория остаются важным символом памяти о подвиге защитников Отечества.