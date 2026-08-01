В Калининграде затопило отремонтированную улицу Галицкого

В Калининграде после прошедшего в субботу ливня затопило улицу Галицкого, отремонтированную за 179 млн рублей. Видео потопа предоставил «Новому Калининграду» местный житель историк Альберт Адылов.
«“Великая лужа” разлилась до забора хлебозавода, то есть затопило и ул. Галицкого. Местные жители не помнят, чтобы такое было даже в советские времена», — рассказал он.
Напомним, после шторма «Бернадетт» на пересекающейся с Галицкого ул. Диккенса также образовывалась большая лужа, в которой глохли автомобили. Перед ней был установлен знак «кирпич». Это место также было благоустроено в рамках ремонта ул. Галицкого. Позже на отремонтированной улице образовался провал.
Контракт на ремонт ул. Галицкого получила компания «Мосинжиниринг». Согласно информации портала госзакупок, сумма контракта составила 179 719 438 рублей. Срок исполнения контракта — июль 2026 года.
Видео: Альберт Адылов.