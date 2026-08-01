В Калининграде затопило отремонтированную улицу Галицкого

Напомним, после шторма «Бернадетт» на пересекающейся с Галицкого ул. Диккенса также образовывалась большая лужа, в которой глохли автомобили. Перед ней был установлен знак «кирпич». Это место также было благоустроено в рамках ремонта ул. Галицкого. Позже на отремонтированной улице образовался провал.