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С начала года медучреждения Крыма получили 339 ед. нового оборудования

Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу.

Источник: Национальные проекты России

Шесть медицинских организаций Крыма с начала года получили 339 единиц нового оборудования при поддержке национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщили в аппарате совета министров региона.

Наибольший объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу. Там установлено хирургическое, жизнеобеспечивающее, реанимационное и диагностическое оборудование. Новые аппараты предназначены для отделений реанимации, противошоковой палаты, операционного блока и эндоскопического отделения.

Также дооснащены отделения медицинской реабилитации Симферопольской городской клинической больницы № 7 и Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Обеспечены необходимой аппаратурой три центра здоровья, действующие на базе той же 7-й городской больницы Симферополя, а также Джанкойской центральной районной больницы (ЦРБ) и Нижнегорской РБ.

Новая аппаратура поставлена и в медицинский офтальмологический центр Евпаторийской городской больницы. Это позволит повысить качество оказания помощи пациентам с осложнениями сахарного диабета. Уточняется, что до конца года в общей сложности запланировано поставить 388 единиц оборудования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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