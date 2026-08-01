День города в Екатеринбурге прошел под сильным дождем

В этом году, согласно решению городской думы столицы Урала праздник впервые провели в первую субботу августа (ранее праздничным днем была третья суббота августа). Дату празднования перенесли ради более стабильной и теплой погоды. Однако лето 2026 года оказалось аномальным: в июле горожане страдали от ливней и сильного ветра. В конце месяца было несколько дней с аномальной жарой, но в День города в Екатеринбург вновь вернулась пасмурная и дождливая погода, которая продлится всю следующую неделю.