Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День города в Екатеринбурге прошел под сильным дождем

1 августа День города в Екатеринбурге прошел под сильным дождем.

24

В этом году, согласно решению городской думы столицы Урала праздник впервые провели в первую субботу августа (ранее праздничным днем была третья суббота августа). Дату празднования перенесли ради более стабильной и теплой погоды. Однако лето 2026 года оказалось аномальным: в июле горожане страдали от ливней и сильного ветра. В конце месяца было несколько дней с аномальной жарой, но в День города в Екатеринбург вновь вернулась пасмурная и дождливая погода, которая продлится всю следующую неделю.

Из-за дождя часть мероприятий 1 августа пришлось отменить, около 16:00 центр города был почти пустым, в Историческом сквере находилось несколько сотен человек.