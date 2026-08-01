В Нижегородском метро запустят брендированный поезд к выборам-2026

5 августа 2026 года в Нижегородском метро запустят тематический поезд. Он посвящён предстоящим выборам, которые пройдут в сентябре.
Такие поезда начали запускать по всей стране с 3 августа. Первый состав вышел на линию в Москве. Внутри вагонов пассажиры могут узнать о том, как устроена избирательная система России, как она развивалась и какие технологии используются на выборах.
Главная цель акции — напомнить людям, что совсем скоро им предстоит принять участие в голосовании.
Кроме Москвы и Нижнего Новгорода, проект пройдёт и в Новосибирске. Всего акция охватит три региона.
Запуск поезда в этом году имеет особое значение: он приурочен к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также к 120-летию первых выборов в Государственную Думу в истории России.