Около Хабаровска отремонтировали дорогу к Матвеевскому шоссе

Ремонт трассы к Матвеевскому шоссе завершили в Хабаровском районе Хабаровского края. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты расчистили полосы отвода, демонтировали старое перильное ограждение, устранили пучинообразования. Также они уложили там 864 тонны выравнивающего слоя асфальтобетона. Кроме того, на дороге обустроили новые тротуары, перильные ограждения, посадочные площадки и автопавильон, нанесли разметку, установили знаки.
Подчеркивается, что работы были завершены на месяц раньше изначально запланированного срока. Обновленный участок дороги имеет важное значение для жителей Хабаровского района. Теперь они могут в более безопасных и комфортных условиях добираться до мест работы и учебы, медицинских и других социально значимых учреждений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.