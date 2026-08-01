Около Хабаровска отремонтировали дорогу к Матвеевскому шоссе

Подчеркивается, что работы были завершены на месяц раньше изначально запланированного срока. Обновленный участок дороги имеет важное значение для жителей Хабаровского района. Теперь они могут в более безопасных и комфортных условиях добираться до мест работы и учебы, медицинских и других социально значимых учреждений.