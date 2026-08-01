В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в августе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Август в столице в целом будет близок к климатической норме, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Август в Москве ожидается около нормы. Первая декада месяца будет теплой. Осадки прогнозируются в пределах нормы», — сообщил Голубев.
Он добавил, что в целом москвичей ждет нормальный, без экстремальных отклонений, август.
Ранее синоптик сообщал, что август в Москве, предварительно, ожидается примерно на один градус теплее нормы. При этом экстремальной жары или сильных похолоданий не прогнозируется.