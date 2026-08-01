Патриарх Кирилл возглавил литургию в Дивееве: более семи тысяч верующих собрались на монастырской площади

1 августа 2026 года, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где возглавил Божественную литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
В 2026 году Дивеевская обитель отмечает несколько юбилейных дат: 200-летие основания Мельничной общины, 35-летие со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 35-летие возобновления монашеской жизни.
На патриаршее богослужение собрались около 7500 верующих. Среди присутствовавших были полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, командующий Приволжским округом войск нацгвардии генерал-лейтенант Сергей Просяник, глава Республики Мордовия Артём Здунов и другие официальные лица.
«Из года в год к этой дате в Дивеево стекаются тысячи паломников. Присутствие Патриарха Русской Православной церкви всякий раз напоминает об исключительном значении и Дивеевского монастыря, и святого батюшки Серафима для всего христианского мира. Уже традиционно для гостей Дивеева построен палаточный городок, паломникам активно помогают волонтеры. Внутренняя жизнь монастыря, его духовная история незримо подпитывают и обогащают внешнюю жизнь и Дивеевского округа, и всей Нижегородской области», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.
В дар обители Предстоятель передал икону первоверховных апостолов Петра и Павла. Митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию Святейший Владыка вручил крест и панагию, игумении Сергии (Конковой) — крест. Насельницам Дивеевского монастыря Святейший Патриарх передал Евангелия.
Напомним, ранее представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что Серафимо-Дивеевский монастырь является оплотом духовной силы и традиционных ценностей.