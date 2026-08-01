Патриарх Кирилл возглавил литургию в Дивееве: более семи тысяч верующих собрались на монастырской площади

«Из года в год к этой дате в Дивеево стекаются тысячи паломников. Присутствие Патриарха Русской Православной церкви всякий раз напоминает об исключительном значении и Дивеевского монастыря, и святого батюшки Серафима для всего христианского мира. Уже традиционно для гостей Дивеева построен палаточный городок, паломникам активно помогают волонтеры. Внутренняя жизнь монастыря, его духовная история незримо подпитывают и обогащают внешнюю жизнь и Дивеевского округа, и всей Нижегородской области», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.