В Кабардино-Балкарии прошел фестиваль «Темиркановские вечера»

Фестиваль симфонической музыки «Темиркановские вечера» прошел в Кабардино-Балкарской Республике при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры. Мероприятие продлилось с 29 июля по 1 августа.
Первый день фестиваля, посвященного памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова, прошел на площади 400-летия в Нальчике. Для зрителей развернули импровизированный кинотеатр. Им показали архивные записи концертов под управлением маэстро и фотовыставку с кадрами из жизни дирижера — от юности в Нальчике до зарубежных гастролей.
Формат уличного показа выбран неслучайно. Он позволяет сделать классическую музыку доступной каждому прохожему, уходя от требований строгого академического этикета. Уличные показы продолжались в течение первых двух дней. А 31 июля и 1 августа фестиваль переместился в залы Государственного музыкального театра. Там перед зрителями выступил оркестр из Санкт-Петербурга.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.