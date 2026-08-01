В Кабардино-Балкарии прошел фестиваль «Темиркановские вечера»

Первый день фестиваля, посвященного памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова, прошел на площади 400-летия в Нальчике. Для зрителей развернули импровизированный кинотеатр. Им показали архивные записи концертов под управлением маэстро и фотовыставку с кадрами из жизни дирижера — от юности в Нальчике до зарубежных гастролей.