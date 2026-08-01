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В Воронеже починили канализационный коллектор на улице Ворошилова

Движение на Ворошилова возобновят после благоустройства.

В Воронеже отремонтировали канализационный коллектор на улице Ворошилова. Сейчас бригада готовит котлован к обратной засыпке. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж вечером 1 августа.

Напомним, поломку допустила подрядная организация во время стройки, не связанной с деятельностью городского водоканала.

Специалисты заменили поврежденный фрагмент трубопровода диаметром 300 мм. Сейчас они засыпают котлован песком, а после этого подрядчик приступит к восстановлению дорожного покрытия. Кроме того, запланировано проведение гидравлических испытаний нового участка трубы — это необходимо для проверки герметичности и надежности стыков.

Как только завершат все работы по восстановлению асфальтового покрытия, проезд на улице Ворошилова откроют.

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