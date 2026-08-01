В Воронеже починили канализационный коллектор на улице Ворошилова

Специалисты заменили поврежденный фрагмент трубопровода диаметром 300 мм. Сейчас они засыпают котлован песком, а после этого подрядчик приступит к восстановлению дорожного покрытия. Кроме того, запланировано проведение гидравлических испытаний нового участка трубы — это необходимо для проверки герметичности и надежности стыков.