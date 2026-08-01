Волго-Донской судоходный канал: история, шлюзы, экскурсии и главные достопримечательности

Волго-Донской судоходный канал — одна из главных инженерных достопримечательностей России и символ Волгоградской области. Он соединил две крупнейшие реки европейской части страны — Волгу и Дон, открыв путь судам сразу к пяти морям. Сегодня сюда приезжают не только любители истории и речного флота, но и туристы, желающие увидеть знаменитые шлюзы, монументальные памятники советской эпохи и прохождение огромных теплоходов через гидротехнические сооружения.