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В донорской акции в Калининграде приняли участие 86 человек

Мероприятие провели на площади Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на площади Победы 1 августа состоялась акция «Всероссийская донорская суббота», в ней приняли участие 86 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев, акцию провели в выходной специально, чтобы позволить сдать кровь тем, кто в будни не может это сделать из-за занятости. Сам глава минздрава тоже сдал кровь.

Всего в эту субботу мобильный комплекс заготовки крови работал с 8 до 13 часов — собрано было 40 литров цельной донорской крови.

14 участников акции дополнительно сдали 4 мл крови для определения HLA-фенотипа (генетической совместимости) и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Напомним, Станция переливания крови Калининградской области расположена по адресу: Калининград, ул. Чкалова, 29, тел. для справок 93−53−75.

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