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В Стерлитамакском районе Башкирии открыли зерноочистительный комплекс

На объекте установлено отечественное оборудование и внедрены современные технологии.

Запуск современного зерноочистительного комплекса состоялся в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан, сообщили в администрации муниципалитета. Ввод таких объектов в эксплуатацию способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Производительность комплекса — более 1000 тонн зерна за смену. На объекте внедрены современные технологии очистки и сушки. Они помогают дольше сохранять питательные свойства зерна. В пиковые периоды мощности комплекса будут открыты для мелких фермерских хозяйств. Там установлено оборудование российского производства, что упрощает обслуживание и обеспечивает бесперебойную работу в период страды.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.