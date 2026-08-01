В селе Евпраксино Астраханской области отметили День рыбака

Праздник «Душа поет, когда клюет», приуроченный ко Дню рыбака, состоялся 10 июля в селе Евпраксино Астраханской области, сообщили в администрации Приволжского района. Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
На празднике собралось много семей, детей, людей старшего поколения. Для них выступили творческие коллективы района. Гости соревновались в знании рыбных блюд, пословиц, сделали снимки в фотозоне в рыбацком стиле и даже пробовали себя в роли актеров — прямо на сцене разыграли экспромт-сценку «У самого синего моря». Завершился праздник дегустацией настоящей ухи, сваренной по старинному рецепту.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.