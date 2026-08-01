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Коммунисты уличили партию власти в преследовании оппозиции в Молдавии

Депутаты от альтернативных сил подвергаются санкциям.

Источник: Клопс.ru

Партия коммунистов Молдавии уличила правящую «Действие и солидарность» (ПДС) в необоснованном отклонении 99% инициатив оппозиции и санкциях против оппозиционеров. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает РИА Новости.

«ПДС позволяет себе без оглядки на Закон, народ и здравый смысл, а также при полной поддержке со стороны внешних кураторов творить беспредел. Законопроекты оппозиционных фракций, равно как и поправки к проектам, в 99% случаев отклонялись», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.

Также коммунисты обращают внимание, что оппозиционные депутаты регулярно подвергались санкциям — без объяснения причин и без права на ответное слово.

«Все это происходит уже шестой год, ПДС так и не научилась ответственно и с уважением относиться к парламенту, депутатам, государству и народу Молдавии. Очевидно, что правящее большинство не способно организовать даже нормальную деятельность парламента, не говоря уже об эффективном управлении всей страной», — констатирует Компартия.

Молдавия заявила о выходе из СНГ в 2027 году.

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