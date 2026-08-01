Коммунисты уличили партию власти в преследовании оппозиции в Молдавии

«Все это происходит уже шестой год, ПДС так и не научилась ответственно и с уважением относиться к парламенту, депутатам, государству и народу Молдавии. Очевидно, что правящее большинство не способно организовать даже нормальную деятельность парламента, не говоря уже об эффективном управлении всей страной», — констатирует Компартия.