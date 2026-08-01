В мэрии рассказали об изменении схемы движения маршруток № 92

В Калининграде изменяется схема движения маршруток № 92. Как сообщает пресс-служба городской администрации, связано это с ограничением движения транспорта на ул. Аральской — из-за ремонта.
Со 2 по 25 августа микрики при движении в направлении центра города будут следовать по ул. Ижорской, ул. Челюскинской, ул. Урицкого, ул. Ижорской, ул. Новгородской и далее в соответствии с действующей схемой движения.
Пассажиров просят учитывать эту информацию.
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