Ученые впервые оценили состояние популяции кумжи на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Ихтиологи впервые оценили состояние популяции кумжи (ручьевая форель, Salmo trutta) в водоемах Большого Соловецкого острова, рассказали ТАСС в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова уральского отделения РАН (ФИЦКИА) в Архангельске. Скорее всего, этот вид рыб в соловецкие озера вселили люди, изначально ихтиофауна водоемов Соловков достаточно бедная.
«Озера Соловков исторически являются водоемами с достаточно низкой рыбопродуктивностью. При этом видовой состав ихтиофауны архипелага широк. В царскую эпоху и в советское время были интродуцированы некоторые виды рыб. В ходе мониторинговой работы ихтиологи окончательно прояснили, что на Большом Соловецком острове прижилась ручьевая форель (кумжа, Salmo trutta)», — сказали в ФИЦКИА.
Ученые провели генетический анализ, подготовлена научная статья для журнала «Доклады РАН. Науки о жизни». Как отметил директор ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Иван Болотов, возможно, кумжу в водоемы архипелага вселяли монахи Соловецкого монастыря.
«Стоит пояснить, что кумжа может иметь как проходную форму, то есть способную мигрировать между морскими и пресными водами, нагуливаться в море, так и оседлую, обитающую только в ручьях, в пресных водах. В нашем случае это оседлая форма, которая в обиходе называется ручьевой форелью. До конца не ясно ее происхождение, но, согласно архивным, историческим данным конца XIX — начала XX века, ручьевую форель в озерно-канальную систему вселили монахи. Бурные, достаточно глубокие ручьи — подходящий вариант для форели», — сказал Болотов.
В советское время вселение кумжи не проводили. Ручьевая форель вырастает до относительно небольших размеров, поскольку параметры ручьев ограничивают развитие особей. Соловецкая форель в длину достигает максимум 30−35 см. Если говорить о проходной кумже, то она вырастает до больших размеров: до 70−80 см в длину и до 15 кг веса.
Исследования антропогенной нагрузки на Соловках.
Изучение состояния ихтиофауны является частью оценки воздействия антропогенных факторов на экосистему Соловков. Вопросы сохранения и развития Соловецкого архипелага курирует заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. По его поручению Минобрнауки России проводит работу по подготовке расчета предельной антропогенной нагрузки на Соловецкий архипелаг на базе трех подведомственных учреждений: Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН, Карельского научного центра РАН и Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ).
Специалисты ФИЦКИА УрО РАН уже третий год ведут исследования на Большом Соловецком острове по широкому спектру направлений, оценивая антропогенное воздействие на экосистему. В этом году ученые проводят гидробиологические, геоботанические, энтомологические, флористические, ихтиологические и другие виды исследований. Ведется сбор полевых материалов для сравнительной оценки различных популяций растений и животных в естественных местообитаниях и на участках вблизи экскурсионных маршрутов.
«Ихтиологи традиционно работали на трех озерах, которые находятся в непосредственной близости к поселку Соловецкий (Святое, Питьевое, Банное) и испытывают наибольшее антропогенное воздействие из-за туристического потока. Работы включали отбор проб для оценки условий среды обитания рыб: гидрохимия воды и донных отложений, кормовая база (сообщества беспозвоночных — зоопланктон и зообентос). Оценивалось и состояние непосредственно пресноводной ихтиофауны. Пробы находятся на этапе лабораторной обработки», — рассказал ТАСС ученый-ихтиолог, директор Института социально-экономических и биоресурсных исследований ФИЦКИА Александр Новосёлов. Ихтиолог отметил, что сильного воздействия от деятельности человека на пресноводных рыб Соловков не зафиксировано.
Междисциплинарный подход коллектива ФИЦКИА, в составе которого также работают социологи, позволит определить критические пороговые значения турпотока. Показатели за 2026 год будут представлены Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации.
Специалисты САФУ занимаются исследованиями техногенной нагрузки, проблем сбросов загрязняющих веществ от объектов инфраструктуры в поселке Соловецкий. Карельский научный центр изучает экологическое состояние морской прибрежной акватории и бухты Благополучия.