Ученые впервые оценили состояние популяции кумжи на Соловках

«Стоит пояснить, что кумжа может иметь как проходную форму, то есть способную мигрировать между морскими и пресными водами, нагуливаться в море, так и оседлую, обитающую только в ручьях, в пресных водах. В нашем случае это оседлая форма, которая в обиходе называется ручьевой форелью. До конца не ясно ее происхождение, но, согласно архивным, историческим данным конца XIX — начала XX века, ручьевую форель в озерно-канальную систему вселили монахи. Бурные, достаточно глубокие ручьи — подходящий вариант для форели», — сказал Болотов.