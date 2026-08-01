В России начался эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту

Предполагается, что с помощью своей карты «МИР», выпущенной любым банком, они смогут автоматически получать скидки при посещении учреждений культуры, аптек, продуктовых магазинов или, например, при оплате проезда в общественном транспорте. Однако для этого им необходимо самим зарегистрироваться на портале госуслуг и привязать к нему карту.