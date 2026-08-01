В России начался эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту

С 1 августа в трех российских регионах начался эксперимент по предоставлению гражданам льгот через банковскую карту.
В числе его участников — многодетные граждане, пенсионеры, инвалиды и студенты, проживающие в Башкирии, Ростовской и Тюменской областях.
Предполагается, что с помощью своей карты «МИР», выпущенной любым банком, они смогут автоматически получать скидки при посещении учреждений культуры, аптек, продуктовых магазинов или, например, при оплате проезда в общественном транспорте. Однако для этого им необходимо самим зарегистрироваться на портале госуслуг и привязать к нему карту.
Ранее в правительстве уточнили, что подтверждение льгот таким образом будет проходить без передачи чувствительных персональных данных. При этом со стороны государства возможность их получения по банковской карте обеспечат сразу несколько ведомств: Минцифры, Федеральное казначейство, АО «Национальная система платежных карт», Фонд пенсионного и социального страхования, Минтранс, Минтруд и региональные власти.
Эксперимент продлится до 31 марта 2027 года. За это время планируется опробовать новый механизм точечного и прозрачного предоставления льгот. Затем может быть принято решение о его масштабировании на всю страну.
Между тем сегодня с помощью карты «МИР» россияне уже получают пенсии и социальные выплаты.