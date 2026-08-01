Здание филармонии в Адыгее оснастили новыми лифтами

Новые лифты предназначены как для посетителей учреждения, так и для транспортировки грузов, например, музыкальных инструментов и сценического оборудования. В 2026 году в филармонии также обновят кровлю и систему отопления, заменят витражи и окна. А в 2027-м там планируют капитально отремонтировать фасад, сохранив при этом архитектурный облик здания.