Здание филармонии в Адыгее оснастили новыми лифтами

Три новых лифта установили в здании филармонии в Майкопе, сообщили в региональном проектном офисе Республики Адыгеи. Работы выполнили в соответствии с целями национального проекта «Семья».
Новые лифты предназначены как для посетителей учреждения, так и для транспортировки грузов, например, музыкальных инструментов и сценического оборудования. В 2026 году в филармонии также обновят кровлю и систему отопления, заменят витражи и окна. А в 2027-м там планируют капитально отремонтировать фасад, сохранив при этом архитектурный облик здания.
Подчеркивается, что данная филармония является одним из ключевых культурных учреждений региона. Она объединяет шесть творческих коллективов. Там проходят концерты, фестивали и другие значимые культурные события.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.