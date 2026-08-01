Борец из Калмыкии стал чемпионом на турнире PWL Junior Contender 4

Представитель Республики Калмыкии Арсланг Дживлеев выиграл на профессиональном турнире по вольной борьбе PWL Junior Contender 4, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятие прошло по государственной программе «Спорт России».
Состязание прошло 17−18 июля в городе Грозном. Оно было посвящено памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе им. Балдашинова Т. Л. Калмыкии Арсланг Дживлеев одержал победу над опытным борцом из Краснодарского края Русланом Папазяном в весовой категории 61 кг со счетом 2:0 и стал победителем.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.