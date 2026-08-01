Казачий быт и полевая кухня: в Калининграде пройдет фестиваль казачьей культуры

Мероприятие начнется в 9.00 с общего построения участников, с 10.00 до 17.00 на аллеях парка будут работать казачьи подворья. Здесь можно будет познакомиться с традиционным казачьим бытом, принять участие в ярмарке декоративно-прикладного творчества, посетить выставку казачьей справы и амуниции, экспозиции «Казаки-герои СВО», «История казачества Калининградской области», посмотреть образцы вооружения и техники военно-патриотического клуба реконструкторов ВОВ. В парке будет работать полевая кухня.