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Казачий быт и полевая кухня: в Калининграде пройдет фестиваль казачьей культуры

Он состоится в Центральном парке культуры и отдыха Калининграда.

В Калининграде состоится VIII открытый областной фестиваль казачьей культуры «Казакам на Балтике стоять». Как сообщили "Новому Калининграду в областном Доме народного творчества (ОДНТ), мероприятие состоится 29 августа в Центральном парке культуры и отдыха.

Мероприятие начнется в 9.00 с общего построения участников, с 10.00 до 17.00 на аллеях парка будут работать казачьи подворья. Здесь можно будет познакомиться с традиционным казачьим бытом, принять участие в ярмарке декоративно-прикладного творчества, посетить выставку казачьей справы и амуниции, экспозиции «Казаки-герои СВО», «История казачества Калининградской области», посмотреть образцы вооружения и техники военно-патриотического клуба реконструкторов ВОВ. В парке будет работать полевая кухня.

Также в рамках фестиваля пройдут казачьи игры «Шермиции», состоится гала-концерт «Славьтесь, славьтесь, казаки».

«Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия российского казачества, а также на военно-патриотическое воспитание молодежи», — сообщили в ОДНТ.

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