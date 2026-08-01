В Крыму благоустроят Сакский курортный парк

Сакский курортный парк благоустраивают в Крыму. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Концепция благоустройства предполагает максимальное сохранение исторического облика парка. Специалисты планируют привести в порядок территорию второго озера и входную группу, отремонтировать ограждения, установить малые архитектурные формы и элементы навигации, оборудовать фотозоны. Кроме того, парк адаптируют для маломобильных посетителей.
На данный момент завершены пусконаладочные работы фонтана в первом озере. Также уже залиты фундамент и колонны ограждения. После завершения работ парк станет полноценным туристским центром города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.