В Ростовской области август будет жарким, до 40 градусов тепла

Как рассказал изданию donnews.ru метеоролог Александр Ильин, в Ростовской области первая половина августа будет сухой, без осадков. Так, уже 1 августа 2026 года воздух в регионе прогреется до +30… +35 °С.
Но это не предел. С каждым днём температура будет расти и к 5−6 августа может достигнуть +40 °С.
А примерно с 7 августа, по словам метеоролога, придёт похолодание. На севере Ростовской области температура опустится до +15… +18 °С, на юге — до +23… +28 °С. Такая погода продержится почти всю вторую декаду августа.
Ориентировочно 18−20 августа воздух снова начнёт прогреваться. На севере региона потеплеет до +25… +27 °С, на юге — вновь до +30 °С и выше.
Кроме того, в первой половине августа в Ростовской области могут дуть суховеи, правда, они будут несильными поэтому серьёзных порывистых ветров не ожидается.