Школьник из Калининграда взял золото на Международной олимпиаде по физике

На соревновательные туры юноша поехал в статусе абсолютного победителя Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по физике за 2026 год. Там он показал лучшие результаты в теоретическом и практическом турах среди всех участников, соревнующихся в параллели 11-х классов. Кроме того, в состав сборной России вошли еще четыре человека из Москвы и Московской области — также победители и призеры ВсОШ. Все представители России завоевали золотые медали.