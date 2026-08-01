Школьник из Калининграда взял золото на Международной олимпиаде по физике

Ученик лицея № 23 Калининграда Артем Еремин представил Россию на Международной олимпиаде по физике и выиграл золотую медаль, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поддержка подрастающего поколения — задача национального проекта «Молодёжь и дети».
На соревновательные туры юноша поехал в статусе абсолютного победителя Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по физике за 2026 год. Там он показал лучшие результаты в теоретическом и практическом турах среди всех участников, соревнующихся в параллели 11-х классов. Кроме того, в состав сборной России вошли еще четыре человека из Москвы и Московской области — также победители и призеры ВсОШ. Все представители России завоевали золотые медали.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.