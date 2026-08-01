В России с осени можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно будет покупать с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры, сообщила РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.
«С 1 сентября 2026 года в правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС)… Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы», — рассказала она.
Доросева подчеркнула, что речь идет не об обязательном порядке для всех пассажиров, а о дополнительном способе идентификации. Этот способ, по ее словам, принесет комфорт для пассажиров за счет ускоренного оформления и контроля билетов.
Наиболее заметного эффекта эксперт ожидает для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик.
Отдельные преимущества нововведение, по словам Доросевой, может дать семьям с детьми и организованным группам (школьные поездки, туристические группы, спортивные команды). «Это потенциально означает более быстрый сбор и посадку, меньше ошибок при проверке билетов и меньше задержек из-за “потерянных” или перепутанных билетов», — поясняет она.
Член Общественного совета при Минтрансе отметила крайнюю важность сохранения альтернаты биометрии при покупке и проверке билетов и защиты персональных данных пассажиров, пользующихся биометрией. По ее словам, пассажирам должно быть понятно, где применяется ЕБС, как отказаться от биометрии и какие механизмы безопасности используются.