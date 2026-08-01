В России с осени можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

Наиболее заметного эффекта эксперт ожидает для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик.