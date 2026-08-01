В Зеленоградском районе нашли 3,6 га заросших полей — территорию сельхозугодий обследовали специалисты Россельхознадзора. Они и выяснили, что участок сельхозназначения, находящийся в аренде у юридического лица, запушен. Он зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Более того, рядом обнаружили навалы грунта с поврежденными керамическими трубками для дренажа.