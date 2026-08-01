Брюховецкий аграрный колледж на Кубани победил во всероссийском конкурсе

Итоги Всероссийского конкурса «Проектные разработки для отраслей экономики — 2026», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», подведены. Среди победителей — Брюховецкий аграрный колледж, расположенный в Краснодарском крае, сообщили в министерстве образования и науки региона.
Всего в конкурсе приняли участие 178 профессиональных образовательных организаций из 59 субъектов РФ. Они представили 267 проектных разработок. В итоге были определены 4 победителя и 40 призеров.
Брюховецкий аграрный колледж вошел в число лидеров в номинации «Технологические проектные разработки для отраслей экономики». Проект-победитель разработан учащимися Георгием Торховым и Елизаветой Бахтер. Он связан с созданием автоматизированной системы мониторинга очагов поражения кукурузы вредителями с использованием энтомофагов и БАС. Церемония награждения победителей пройдет 25 августа в Калуге.
«От всей души поздравляю команду Брюховецкого аграрного колледжа с этой заслуженной и значимой победой! Желаю не останавливаться на достигнутом, сохранять ту энергию и творческий запал, который привел вас к победе. С уверенностью могу сказать: созданные студентами и их наставниками проектные решения уже сегодня способны приносить реальную пользу экономике нашей страны», — сказал министр образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.