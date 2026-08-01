Брюховецкий аграрный колледж на Кубани победил во всероссийском конкурсе

«От всей души поздравляю команду Брюховецкого аграрного колледжа с этой заслуженной и значимой победой! Желаю не останавливаться на достигнутом, сохранять ту энергию и творческий запал, который привел вас к победе. С уверенностью могу сказать: созданные студентами и их наставниками проектные решения уже сегодня способны приносить реальную пользу экономике нашей страны», — сказал министр образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько.