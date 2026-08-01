Из-за сильного дождя в Калининграде подтопило несколько улиц: приостановлено движение трамваев и троллейбусов (обновлено)

Из-за сильного дождя в Калининграде подтопило несколько улиц. В результате приостановили движение трамваев, а также тролейбусов № 2 и № 7. Об этом сообщается в телеграм-канале МКУ «ЦОДИПП».
«Из за погодных условий и подтоплений Московского проспекта, улицы Октябрьской, улицы Багратиона приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 2 и № 7, а также трамваев маршрутов № 3 и № 5. Из-за подтопления улицы Громовой троллейбусы маршрута № 1 временно разворачиваются на Южном вокзале», — говорится в публикации.
Кроме того, подтопило улицу Ялтинскую. Из-за этого автобусы № 28 и № 87 временно следуют по Московскому проспекту, улице Покрышкина и далее по действующей схеме движения. Также очевидцы сообщают о затруднениях с движением транспорта на Сельме, Советском проспекте, улицах Кирова, Морозова и других.
Днём в субботу, 1 августа, в Калининграде прошёл сильный ливень. Меньше чем за час в городе выпало большое количество осадков. С ухудшением погоды снизилась температура и усилился ветер. По данным синоптиков, периодические дожди в Калининграде ожидаются вплоть до позднего вечера. Ночью 2 августа также прогнозируют грозы, ливни и усиление ветра.
Обновлено в 18:05: Движение трамваев № 3 и № 5, тролейбуса № 1, а также автобусов № 28 и № 87 восстановлено.
Из-за подтопления дороги в районе лицея № 23 в направлении центра города троллейбусы № 2 следуют по проспектам Московскому, Ленинскому и далее по действующей схеме движения. Троллейбусы № 7 едут из центра по Московскому проспекту с разворотом в районе остановки на Октябрьской и далее по привычному маршруту.