В Курске пройдет «День мороженого»

Мероприятие пройдет с 15:00 до 19:00 в парке КЗТЗ. Там символ фестиваля Куряныч будет угощать посетителей мороженым от курских производителей. Для юных гостей будут организованы творческие мастер-классы и другие развлечения. Кроме того, на территории парка будут располагаться тематические фотозоны и мастеровой проспект с изделиями ручной работы. Также выступит кавер-группа «Трубачи» из Белгорода, танцевальные коллективы и диджей.