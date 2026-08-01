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В Курске пройдет «День мороженого»

Гостей ждут лакомства местных производителей, творческие мастер-классы и другие развлечения.

«День мороженого» состоится 8 августа в ходе фестиваля «Курск — сердце Черноземья» при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в центре развития туристических кластеров региона.

Мероприятие пройдет с 15:00 до 19:00 в парке КЗТЗ. Там символ фестиваля Куряныч будет угощать посетителей мороженым от курских производителей. Для юных гостей будут организованы творческие мастер-классы и другие развлечения. Кроме того, на территории парка будут располагаться тематические фотозоны и мастеровой проспект с изделиями ручной работы. Также выступит кавер-группа «Трубачи» из Белгорода, танцевальные коллективы и диджей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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