Волгоградка показала чарующую атмосферу трамваев

Еще в детстве в «рогатые» и их неповторимую атмосферу еще в детстве влюбилась и сама Алевтина. Пробуя себя в других сферах, однажды она сделала смелый шаг и пошла за собственной мечтой. За ежедневными встречами с пассажирами, которые издалека машут ей рукой. За рассветами и закатами, от которых внутри все сжимается в тугой комок. И за ощущением тихого счастья, которое наполняет ее изнутри с началом очередной смены.