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Воронежский атлет Юрий Ожгибесов взял золото на соревнованиях на родине Деда Мороза

Спортсмен оказался шестерке сильнейших на соревнованиях по прыжкам в длину в Великом Устюге.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные впервые в истории Всероссийские соревнования по прыжкам в длину «На Родине Деда Мороза» принял Великий Устюг, собрав лучших отечественных легкоатлетов. В шестерке сильнейших на старт вышел и представитель Воронежской области — мастер спорта Юрий Ожгибесов. Об этом 1 августа сообщили в ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики).

Сначала дважды Юрий Ожгибесов фиксировал результат в 7 метров 41 сантиметр, что не сулило места на пьедестале. Однако в решающий момент воронежец собрался и совершил настоящий рывок — в четвертой попытке он улетел на 7 метров 66 сантиметров, мгновенно возглавив турнирную таблицу.

В своей завершающей попытке Юрий показал феноменальный прыжок на 7 метров 77 сантиметров, установив рекорд самого турнира.

Серебряным призером соревнований стал недавний чемпион России Родион Севастьянов из Татарстана с результатом 7.60 м. Бронзу завоевал Данил Чечела (Московская область / Красноярский край), показавший результат 7.57 м.

У женщин триумф также сопровождалась личными рекордами: победительницей стала Елена Соколова (6.38 м), опередившая Рамилю Валитову (6.26 м) и Веронику Семашко (6.22 м).

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