В селе Неверкино Пензенской области отремонтировали детский сад № 1

Капитальный ремонт здания детского сада № 1 завершили в селе Неверкино в Пензенской области. Работы провели по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве образования.
В здании обновили кровлю, заменили оконные блоки и напольные покрытия, отремонтировали внутренние помещения и модернизировали инженерные системы. Кроме того, учреждение укомплектовали обучающими материалами.
«Детский сад является важным этапом в развитии ребенка, где закладываются основы его будущего образования, социального взаимодействия и отношения к здоровью. Поэтому принимаются все меры для обновления детских учреждений. При поддержке федерального центра в этом году в регионе капитально отремонтируют пять детских садов. Еще один обновляется по инициативе губернатора области Олега Владимировича Мельниченко на средства регионального бюджета в рамках госпрограммы “Развитие образования в Пензенской области”», — отметила министр образования региона Лариса Казакова.
Напомним, что в селе Норовка также обновляют детсад. К сентябрю там заменят оконные и дверные блоки, оштукатурят и окрасят стены, отремонтируют потолки и кровлю, отмостку и фасад, а также инженерные системы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.