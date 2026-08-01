В селе Неверкино Пензенской области отремонтировали детский сад № 1

«Детский сад является важным этапом в развитии ребенка, где закладываются основы его будущего образования, социального взаимодействия и отношения к здоровью. Поэтому принимаются все меры для обновления детских учреждений. При поддержке федерального центра в этом году в регионе капитально отремонтируют пять детских садов. Еще один обновляется по инициативе губернатора области Олега Владимировича Мельниченко на средства регионального бюджета в рамках госпрограммы “Развитие образования в Пензенской области”», — отметила министр образования региона Лариса Казакова.