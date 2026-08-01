В Зеленогорске Красноярского края открыли стадион «Труд» после ремонта

На объекте появились новое футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с резиновым покрытием, зоны для прыжков в длину и метания ядра, а также площадка ГТО с тренажерами. В день 70-летия города известный футбольный вратарь Руслан Нигматуллин провел для детей мастер-класс: показал разминочные упражнения, жонглирование мячами, рассказал о своем пути в футбол, ответил на вопросы и раздал автографы.