В Зеленогорске Красноярского края открыли стадион «Труд» после ремонта

После капитального ремонта в Зеленогорске Красноярского края открылся стадион «Труд», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства. Ремонт соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
На объекте появились новое футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с резиновым покрытием, зоны для прыжков в длину и метания ядра, а также площадка ГТО с тренажерами. В день 70-летия города известный футбольный вратарь Руслан Нигматуллин провел для детей мастер-класс: показал разминочные упражнения, жонглирование мячами, рассказал о своем пути в футбол, ответил на вопросы и раздал автографы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.