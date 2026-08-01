Какой сегодня праздник: День Воздушно-десантных войск России

Сегодня День Воздушно‑десантных войск (День ВДВ)—профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов ВДВ, который в России ежегодно отмечают 2 августа. 2 августа 1930 года во время учений под Воронежем впервые в СССР было проведено полноценное парашютное десантирование боевой группы. С самолёта сбросили 12 десантников, которые должны были приземлиться, собрать сброшенное отдельно снаряжение и выполнить учебную задачу. Операция прошла успешно — это событие считают днём рождения ВДВ. Среди неформальных традиций праздника — купание в фонтанах и угощение арбузами. У этих обычаев есть разные трактовки: например, купание связывают и с Ильиным днём (он тоже отмечается 2 августа), и с демонстрацией бесстрашия, а арбузы стали символом праздника отчасти из‑за сезона их созревания и традиций, закрепившихся ещё в советское время. Главные символы ВДВ — голубой берет, тельняшка с голубыми полосами и эмблема с парашютом. Девиз десантников — «Никто, кроме нас!», он отражает представление о ВДВ как об элитных войсках, готовых выполнять задачи там, где другим это не под силу.
День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России, его ежегодно отмечают в первое воскресенье августа. В 1896 году праздник учредили приказом министра путей сообщения: его приурочили ко дню рождения императора Николая I, при котором в России начали строить железные дороги (в том числе линию Санкт‑Петербург — Москва). Тогда День железнодорожника отмечали 25 июня (по старому стилю). После 1917 года праздник перестали отмечать. В 1936 году традицию возродили как Всесоюзный день железнодорожника. С 1940 года закрепили современную традицию — праздновать в первое воскресенье августа. В этот день чествуют всех, кто связан с железнодорожным транспортом: машинистов, проводников, диспетчеров, работников станций, ремонтников, инженеров и других специалистов РЖД и смежных предприятий.
Строго говоря, отдельного общепризнанного праздника «День фонтанов» 2 августа не существует. 2 августа — это День ВДВ, и с ним прочно связана традиция купания десантников в фонтанах. Из‑за этого в медиа и соцсетях 2 августа нередко шутливо или условно называют «Днём фонтанов»: фонтаны в этот день становятся частью городской атмосферы праздника. Есть и ещё один фактор: 2 августа совпадает с Ильиным днём (днём памяти пророка Илии), с которым в народной традиции связано поверье, что после этой даты купаться уже не стоит — поэтому купание в фонтанах 2 августа иногда трактуют как «прощание с купальным сезоном».