Какой сегодня праздник: День Воздушно-десантных войск России

Сегодня День Воздушно‑десантных войск (День ВДВ)—профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов ВДВ, который в России ежегодно отмечают 2 августа. 2 августа 1930 года во время учений под Воронежем впервые в СССР было проведено полноценное парашютное десантирование боевой группы. С самолёта сбросили 12 десантников, которые должны были приземлиться, собрать сброшенное отдельно снаряжение и выполнить учебную задачу. Операция прошла успешно — это событие считают днём рождения ВДВ. Среди неформальных традиций праздника — купание в фонтанах и угощение арбузами. У этих обычаев есть разные трактовки: например, купание связывают и с Ильиным днём (он тоже отмечается 2 августа), и с демонстрацией бесстрашия, а арбузы стали символом праздника отчасти из‑за сезона их созревания и традиций, закрепившихся ещё в советское время. Главные символы ВДВ — голубой берет, тельняшка с голубыми полосами и эмблема с парашютом. Девиз десантников — «Никто, кроме нас!», он отражает представление о ВДВ как об элитных войсках, готовых выполнять задачи там, где другим это не под силу.