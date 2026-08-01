Новые правила ОСАГО в России: подробнее

С 1 августа в России вступили в силу новые правила ОСАГО, ранее утвержденные Центральным банком РФ. Всего были внесены три изменения, которые затронут автомобилистов.
Теперь водители могут вернуть часть стоимости страховки в случае отказа от полиса до начала его действия. До этого возврат средств в подобной ситуации не предусматривался.
Еще одним нововведением стало упразднение конкретной суммы выплаты в случае ДТП, предусмотренной в ОСАГО. Ранее при оформлении европротокола максимальная компенсация составляла 400 тысяч рублей, если последствия аварии были зафиксированы на фото, а участники ДТП не имели разногласий. При этом их наличие и отсутствие снимков снижали размер выплат до 200 и 100 тысяч соответственно.
Также изменения затронули документацию, необходимую при заключении договора ОСАГО при пользовании машиной супругом погибшего участника СВО.
Ранее KP.RU перечислил все новые законы, которые вступят в силу в России с августа 2026 года. Изменения касаются роста пенсий, социальных льгот по карте «Мир» и налогов через портал Госуслуги.