Новые правила ОСАГО в России: подробнее

Еще одним нововведением стало упразднение конкретной суммы выплаты в случае ДТП, предусмотренной в ОСАГО. Ранее при оформлении европротокола максимальная компенсация составляла 400 тысяч рублей, если последствия аварии были зафиксированы на фото, а участники ДТП не имели разногласий. При этом их наличие и отсутствие снимков снижали размер выплат до 200 и 100 тысяч соответственно.