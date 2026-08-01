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В Ангарске Иркутской области открылся новый семейный МФЦ

Там работают отделения ранней помощи для малышей с первых дней жизни, профилактики семейного неблагополучия и сопровождения семей с детьми-инвалидами и ОВЗ.

Новый семейный многофункциональный центр открылся в городе Ангарске Иркутской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.

Там работают отделения ранней помощи для малышей с первых дней жизни, профилактики семейного неблагополучия и сопровождения семей с детьми-инвалидами и ОВЗ. В торжественном открытии приняли участие заместитель мэра Марина Сасина, председатель комитета по соцполитике Анна Брянская, представители социальных учреждений и общественных организаций. Для детей организовали мастер-классы, работали аниматоры.

«Мы долго к этому шли. Новое пространство вдохновляет работать иначе — быстрее, душевнее, эффективнее. Сюда можно прийти с любым вопросом: социальным, педагогическим, психологическим, юридическим. Мы сделаем все, чтобы помочь», — отметила директор Центра помощи детям города Ангарска Надежда Олухова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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