В Ангарске Иркутской области открылся новый семейный МФЦ

Новый семейный многофункциональный центр открылся в городе Ангарске Иркутской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социального развития, опеки и попечительства региона.
Там работают отделения ранней помощи для малышей с первых дней жизни, профилактики семейного неблагополучия и сопровождения семей с детьми-инвалидами и ОВЗ. В торжественном открытии приняли участие заместитель мэра Марина Сасина, председатель комитета по соцполитике Анна Брянская, представители социальных учреждений и общественных организаций. Для детей организовали мастер-классы, работали аниматоры.
«Мы долго к этому шли. Новое пространство вдохновляет работать иначе — быстрее, душевнее, эффективнее. Сюда можно прийти с любым вопросом: социальным, педагогическим, психологическим, юридическим. Мы сделаем все, чтобы помочь», — отметила директор Центра помощи детям города Ангарска Надежда Олухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.