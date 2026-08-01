Из-за ливней в Калининграде гидромет выступил со штормовым оповещением

Погода в Калининграде даже не думает улучшаться. Калининградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявлено штормовое оповещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«По Калининградской области до конца дня 1 августа местами сохранится очень сильный ливень, грозы. С 21−24 часов ожидается очень сильный дождь, местами очень сильный ливень, грозы», — говорится в сообщении.
В Калининграде наблюдаются подтопления, будьте осторожны!
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