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Из-за ливней в Калининграде гидромет выступил со штормовым оповещением

До конца дня 1 августа сохранятся ливни с грозами.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Калининграде даже не думает улучшаться. Калининградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявлено штормовое оповещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«По Калининградской области до конца дня 1 августа местами сохранится очень сильный ливень, грозы. С 21−24 часов ожидается очень сильный дождь, местами очень сильный ливень, грозы», — говорится в сообщении.

В Калининграде наблюдаются подтопления, будьте осторожны!

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