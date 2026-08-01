Любителей чая предупредили о популярной привычке, убивающей пользу напитка

Однако при частом употреблении он способен влиять на усвоение железа, кальция и других микроэлементов. От чая с молоком лучше отказаться при непереносимости лактозы, аллергии на казеин, анемии и дефиците железа. Осторожность также необходима людям с повышенным артериальным давлением и склонностью к аллергическим реакциям, заключил эксперт.